Украинка М.Костюк вышла в финал юниорского Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Украинка Марта Костюк вышла в финал соревнований открытого чемпионата Австралии среди юниоров (Australian Open). Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
"Украинка Марта Костюк пробилась в финал юниорских соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в полуфинале россиянку Елену Рыбакину с результатом 2:0 (6:1, 7:5)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Роджер Федерер стал первым финалистом мужского турнира AUS Open.