Українка Костюк вийшла у півфінал тенісного турніру в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Українська 15-річна тенісистка Марта Костюк вийшла у півфінал турніру ITF Womens Circuit в Китаї, передає УНН з посиланням на НОК України.
Марта Костюк перемогла словенську тенісистку Далілу Якупович з рахунком 2:0 (6:3; 7:5).
За вихід у фінал змагань М.Костюк посперечається з переможницею матчу між восьмою сіяною словачкою Анною-Кароліною Шмідловою і Віталією Дяченко з Росії.
Як повідомляв УНН, М.Костюк стала чвертьфіналісткою тенісного турніру в Китаї.