Українка Костюк вийшла у півфінал тенісного турніру в Китаї

Марта Костюк перемогла словенську тенісистку Далілу Якупович з рахунком 2:0 (6:3; 7:5).

За вихід у фінал змагань М.Костюк посперечається з переможницею матчу між восьмою сіяною словачкою Анною-Кароліною Шмідловою і Віталією Дяченко з Росії.

Як повідомляв УНН, М.Костюк стала чвертьфіналісткою тенісного турніру в Китаї.