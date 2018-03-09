Украинка Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Украинская 15-летняя теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира ITF Womens Circuit в Китае, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Марта Костюк победила словенскую теннисистку Далилу Якупович со счетом 2:0 (6:3, 7:5).
За выход в финал соревнований М.Костюк поспорит с победительницей матча между восьмой сеяной словачкой Анной-Каролиной Шмидловой и Виталией Дьяченко из России.
Как сообщал УНН, М.Костюк стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Китае.