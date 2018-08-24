Українка Калініна пробилася до фіналу US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Відкритий чемпіонат США з тенісу продовжився поєдинками кваліфікаційного етапу у жіночій сітці, повідомляє УНН.
Наша спортсменка Ангеліна Калініна, посіяна під 26 номером, не зазнала проблем із чешкою Терезою Мартінцовою (229 у світі). За 1 годину та 11 хвилин українка поступилася на старті поєдинку на своїй подачі (0:2), але це її мотивувало зробити 5 брейків та надалі не віддати жодного гейму на своїй подачі.
За місце в основній сітці Калініна посперечається з переможницею зустрічі між Ольгою Данилович з Сербії (16 сіяна) і Джеймі Форліс з Австралії.
Додамо, що 16-річна Марта Костюк не зуміла подолати друге коло відбору, поступившись чешці Боузковій (171 у світі) — 1:6, 5:7.