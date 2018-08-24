Украинка Калинина пробилась в финал US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Открытый чемпионат США по теннису продолжился поединками квалификационного этапа в женской сетке, сообщает УНН.
Наша спортсменка Ангелина Калинина, посеянная под 26 номером, не испытала проблем с чешкой Терезой Мартинцовой (229 в мире). За 1 час и 11 минут украинка уступила на старте поединка на своей подаче (0:2), но это ее мотивировало сделать 5 брейков и в дальнейшем не отдать ни одного гейма на своей подаче.
За место в основной сетке Калинина поспорит с победительницей встречи между Ольгой Данилович из Сербии (16 сеяная) и Джейми Форлис из Австралии.
Добавим, что 16-летняя Марта Костюк не сумела преодолеть второй круг отбора, уступив чешке Боузковой (171 в мире) — 1:6, 5:7.