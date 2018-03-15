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Українка Джима виборола бронзу на етапі Кубку світу з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Голменколлені (Норвегія) стартував передостанній восьмий етап Кубку світу з біатлону, на якому в жіночій спринтерській гонці бронзову медаль здобула українка Юлія Джима, передає кореспондент УНН.

Чиста стрільба на двох вогневих рубежах дозволила Ю.Джимі піднятися на третє місце і завоювати бронзову медаль (0) +29,2 с відставання від переможниці словачки Анастасії Кузьміної (1) – 21:31,8 хв. Срібна нагорода дісталася білорусці Дар'ї Домрачевій (0) +8,9 с.

Відзначимо, що інші українки розмістилися на сусідніх щаблях у фінішному протоколі, але поза очкової зони – Анастасія Меркушина (2) – 59, Валентина Семеренко (2) – 65, Віта Семеренко (3) – 66, а Ірина Варвинець опинилася лише на 81-му рядку (2).

Додамо також, у четвер у Норвегії ще пройде чоловічий спринт, в якому візьмуть участь п'ятеро українців.

Як повідомляв УНН, Джима здобувала на старті сезону Кубку світу дві медалі.

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