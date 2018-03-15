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Украинка Джима завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону

Украинка Джима завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону

Киев  •  УНН

 • 8191 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Холменколлене (Норвегия) стартовал предпоследний восьмой этап Кубка мира по биатлону, на котором в женской спринтерской гонке бронзовую медаль завоевала украинка Юлия Джима, передает корреспондент УНН.

Чистая стрельба на двух огневых рубежах позволила Ю.Джиме подняться на третье место и завоевать бронзовую медаль (0) +29,2 с отставание от победительницы словачки Анастасии Кузьминой (1) - 21: 31,8 мин. Серебряная награда досталась белоруске Дарье Домрачевой (0) +8,9 с.

Отметим, что другие украинки разместились на соседних ступенях в финишном протоколе, но вне очковой зоны - Анастасия Меркушина (2) - 59, Валентина Семеренко (2) - 65, Вита Семеренко (3) - 66, а Ирина Варвинец оказалась лишь на 81-й строчке (2).

Добавим также, в четверг в Норвегии еще пройдет мужской спринт, в котором примут участие пятеро украинцев.

Как сообщал УНН, Ю.Джима выиграла на старте сезона Кубка мира две медали.

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