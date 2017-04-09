Українка А.Лисенко стала срібною призеркою ЧЄ з важкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На чемпіонаті Європи з важкої атлетики в хорватському Спліті скарбничка збірної України поповнилася ще однією нагородою та двома "малими" медалями, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Анастасія Лисенко у ваговій категорії +90 кг здобула три срібні нагороди. З сумою 277 кг українка піднялася на другу сходинку п'єдесталу. В ривку і в поштовху вона здобула "малі" срібні медалі.
Нагадаємо, що українець Олександр Пєлєшенко став чемпіоном Європи, срібними призерами ставали Дмитро Чумак, Валентина Кісіль, Марія Хлян та Вероніка Івасюк.