Украинка А.Лысенко стала серебряным призером ЧЕ по тяжелой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите копилка сборной Украины пополнилась еще одной наградой и двумя "малыми" медалями, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Анастасия Лысенко в весовой категории +90 кг завоевала три серебряные награды. С суммой 277 кг украинка поднялась на вторую ступень пьедестала. В рывке и в толчке она получила “малые” серебряные медали.
Напомним, что украинец Александр Пелешенко стал чемпионом Европы, серебряными призерами стали Дмитрий Чумак, Валентина Кисиль, Мария Хлян и Вероника Ивасюк.