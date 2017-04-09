Украинка А.Лысенко стала серебряным призером ЧЕ по тяжелой атлетике

Анастасия Лысенко в весовой категории +90 кг завоевала три серебряные награды. С суммой 277 кг украинка поднялась на вторую ступень пьедестала. В рывке и в толчке она получила “малые” серебряные медали.

Напомним, что украинец Александр Пелешенко стал чемпионом Европы, серебряными призерами стали Дмитрий Чумак, Валентина Кисиль, Мария Хлян и Вероника Ивасюк.