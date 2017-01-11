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Україні вистачить запасів газу до кінця опалювального періоду — В.Кістіон

Україні вистачить запасів газу до кінця опалювального періоду — В.Кістіон

Київ • УНН

 • 8312 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Навіть при утриманні низької температури запасів газу у підземних сховищах вистачить до кінця опалювального сезону. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

“Нема ніякого армагедону. Україна як була, так і буде з достатньою кількістю газу. На даний час в підземних сховищах ми маємо біля 11,5 млрд метрів кубічних газу. На початок опалювального періоду Україна закачала 14,5 млрд. Станом на 8 січня ми використали близько 22% запасів, які були закачані в підземні сховища”, — заявив В.Кістіон.

Віце-прем’єр-міністр також зазначив, що сьогодні є тенденція до зменшення споживання газу.

“Ми щоденно постійно аналізуємо ситуацію з газозабезпеченням, з використанням газу, у нас є прекрасна динаміка зменшення споживання газу безпосередньо і населенням, і бюджетними установами, і промисловістю”, — зауважив Володимир Кістіон, додавши, що економія досягається за рахунок впровадження енергоощадних технологій, енергоефективності.

“Навіть якщо збережеться температурний режим близько −10 до кінця опалювального періоду, за розрахунками нам буде достатньо для забезпечення необхідної потреби газу для України — для населення, бюджетних установ і промисловості”, — підсумував Віце-прем’єр-міністр.

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