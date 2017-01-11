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Украине хватит запасов газа до конца отопительного периода - В.Кистион

Украине хватит запасов газа до конца отопительного периода - В.Кистион

Киев • УНН

 • 8312 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Даже при удержании низкой температуры запасов газа в подземных хранилищах хватит до конца отопительного сезона. Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа. В настоящее время в подземных хранилищах мы имеем до 11,5 млрд кубических метров газа. До начала отопительного периода Украина закачала 14,5 млрд. По состоянию на 8 января мы использовали около 22% запасов, которые были закачаны в подземные хранилища", - заявил В.Кистион.

Вице-премьер-министр также отметил, что сегодня есть тенденция к уменьшению потребления газа.

"Мы ежедневно постоянно анализируем ситуацию с газообеспечением, с использованием газа, у нас есть прекрасная динамика уменьшения потребления газа непосредственно и населением, и бюджетными учреждениями, и промышленностью", - отметил Владимир Кистион, добавив, что экономия достигается за счет внедрения энергосберегающих технологий, энергоэффективности.

"Даже если сохранится температурный режим около -10 до конца отопительного периода, по расчетам нам будет достаточно для обеспечения необходимой потребности газа для Украины - для населения, бюджетных учреждений и промышленности", - подытожил вице-премьер-министр.

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