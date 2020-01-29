Україні потрібні 50 млрд доларів, щоб зменшити зношеність фондів до 48% - Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Україні потрібно 50 млрд доларів інвестицій, щоб зменшити зношеність фондів із 60% до 48%. Про це під час брифінгу зазначив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.
"Зношення основних фондів, які є в Україні в цілому – 60%... В інфраструктурі і промисловості досягає іноді 80%... Зовнішні інвестиції в Україну сягають 2-2,5 млрд доларів на рік… Наша ціль 50 млрд доларів, це дуже амбітна ціль… Це дозволить знизити знос основних фондів с 60% до 48%... Якщо ми хочемо знизити і досягти 35%, як в Словаччині, наприклад, то нам додатково потрібні десятки, а то й сотні мільярдів", - повідомив Милованов.
Нагадаємо, Зеленський заявляв, що зустрічі, які відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів.