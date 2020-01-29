Украине нужны 50 млрд долларов, чтобы уменьшить износ фондов до 48% - Милованов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украине нужно 50 млрд долларов инвестиций, чтобы уменьшить износ фондов с 60% до 48%. Об этом во время брифинга сказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.
"Износ основных фондов, которые есть в Украине в целом - 60%... В инфраструктуре и промышленности достигает иногда 80%... Внешние инвестиции в Украине достигают 2-2,5 млрд долларов в год... Наша цель 50 млрд долларов, это очень амбициозная цель... Это позволит снизить износ основных фондов с 60% до 48%... Если мы хотим снизить и достичь 35%, как в Словакии, например, то нам дополнительно нужны десятки, а то и сотни миллиардов", - сообщил Милованов.
Напомним, Зеленский заявлял, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов.