З окупованого Донбасу передали ще 13 арештантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Ще 13 засуджених переміщено з тимчасово окупованих територій Донецької області для продовження відбування покарання на території України. Про це повідомила прес-служба Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, передає УНН.
“Сьогодні на КПВВ „Новотроїцьке“ представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області передали нам 13 засуджених, які відбували покарання у в’язницях на непідконтрольній частині Донеччини, а також віддали їх кримінальні справи”, — зазначила Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова.
Омбудсман підкреслила, що це люди, які отримали вироки судів ще до військової агресії на Сході України.
Засуджені самі виявили бажання відбувати покарання в українських пенітенціарних закладах.
“Вони, хоча і порушили закон, але залишаються громадянами України. І я, як Омбудсман, роблю все для забезпечення дотримання прав усіх українців, де б вони не перебували. Ще раз наголошую на тому, що ми готові забрати усіх інших ув’язнених, які хочуть продовжувати відбувати покарання на підконтрольній Уряду території”, — підсумувала Людмила Денісова.
Нагадаємо, 12 грудня з місць позбавлення волі з тимчасово окупованої території Луганської області відбулось переміщення 42 арештантів на підконтрольну Україні територію, які були засуджені ще до початку війни 2014 року.