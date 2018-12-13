Из оккупированного Донбасса передали еще 13 заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Еще 13 осужденных перемещены из временно оккупированных территорий Донецкой области для продолжения отбывания наказания на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает УНН.
“Сегодня на КПВВ ”Новотроицкое“ представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой области передали нам 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса, а также отдали их уголовные дела”, — отметила Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.
Омбудсман подчеркнула, что это люди, которые получили приговоры судов еще до военной агрессии на Востоке Украины.
Осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях.
“Они, хотя и нарушили закон, но остаются гражданами Украины. И я, как Омбудсман, делаю все для обеспечения соблюдения прав всех украинцев, где бы они ни находились. Еще раз подчеркиваю, что мы готовы забрать всех заключенных, которые хотят продолжать отбывать наказание на подконтрольной Правительству территории”, - подытожила Людмила Денисова.
Напомним, 12 декабря из мест лишения свободы с временно оккупированной территории Луганской области состоялось перемещение 42 арестантов на подконтрольную Украине территорию, которые были осуждены еще до начала войны 2014 года.