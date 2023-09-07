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Україні необхідно прискоритись із розробкою та прийняттям законодавчих змін для набуття статусу спостерігача у Робочій групі ОЕСР

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях. Учасники зустрічі постановили необхідність прискорення розробки законодавчих змін і проведення якнайшвидшого узгодження їх положень із міжнародними партнерами та внесення в парламент до кінця поточного року, передає УНН.

Деталі

За дорученням керівника Офісу Президента і очільника робочої групи Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов провів засідання робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях.

Андрій Смирнов зазначив, що за рік існування групи було пророблено велику роботу. Зокрема було створено новий формат взаємодії з державами в статусі учасників, які прагнуть набути членство, — так звану Групу партнерського навчання (Peer learning group). І її межах кожна країна відтепер має групу держав-менторів, які пройшли шлях до членства і тепер допомагають здолати його швидше кандидаткам на вступ. У тому числі й Україні.

Також значну увагу приділили розробці необхідних законопроєктів.
Члени робочої групи обговорили концепцію змін до законодавства щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб, а також щодо визначення повноважень антикорупційних органів під час розслідування та розгляду справ про міжнародне хабарництво. Ця концепція має на меті запровадити інститут автономної кримінальної відповідальності юридичних осіб відповідно до вимог Антикорупційної конвенції ОЕСР.

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Міністерству фінансів надали рекомендацію по завершенню розробки законодавчих змін щодо заборони на відрахування суми неправомірної вигоди з бази оподаткування (tax non-deductibility of bribes) та наказали підготувати законопроект до розгляду у Верховній Раді.

Андрій Смирнов також наголосив на важливості якнайшвидшого ухвалення Кабінетом Міністрів розпорядження про внесення до Верховної Ради законопроекту “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між урядом України та ОЕСР”.

На кінець зустрічі робоча група ухвалила рішення про прискорення розробки законодавчих змін та внесення їх в парламент до кінця поточного року.

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Цитата

“Сьогодні відбулася максимально конкретна, наповнена змістом зустріч, напрацювання якої пропоную зафіксувати в протоколі та покласти в основу нашої подальшої роботи”, — резюмував Андрій Смирнов.

Нагадаємо

Наприкінці серпня посли країн “Групи семи” (G7) зустрілися із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та обговорили роботу України над судовою та антикорупційною реформами. Зокрема, акцентували увагу й на покращенні корпоративного управління державними підприємствами відповідно до вказівок ОЕСР.

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