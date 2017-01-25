Україні необхідний закон про державну мову – юрист

“В Україні ніколи не було і немає закону про державну мову. У нас завжди були ще оці пострадянські пережитки — закон про мови, про мови національних меншин, яких попередня влада назвала регіональними мовами, чим збурила конфлікт в державі”, — зауважила вона.

“Я читала той законопроект, який зареєстрований у Верховній Раді, який активно зараз обговорюється в суспільстві останні кілька днів, є дуже багато дискусійних моментів ... не може бути предметом дискусії те, що назріла і перезріла проблема відсутності в Україні закону про державну мову. Я хочу зняти переляк суспільства, бо всі вже перелякалися кримінальної відповідальності за недотримання цього закону. Насправді кримінальна відповідальність планується лише за наругу над державною мовою, яка прираховується до державних символів”, — додала вона.