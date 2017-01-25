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Украине необходим закон о государственном языке - юрист

Украине необходим закон о государственном языке - юрист

Киев • УНН

 • 8523 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Украине необходим закон о государственном языке, ведь на сегодня соответствующего закона не существует. Об этом в эфире "5 канала" заявила юрист Анна Маляр, передает УНН.

"В Украине никогда не было и нет закона о государственном языке. У нас всегда были еще эти постсоветские пережитки - закон о языках, о языках национальных меньшинств, которые предыдущая власть назвала региональными языками, чем возмутила конфликт в государстве ", - отметила она.

"Я читала тот законопроект, который зарегистрирован в Верховной Раде, который активно сейчас обсуждается в обществе последние несколько дней, очень много дискуссионных моментов ... не может быть предметом дискуссии, что назрела и перезрела проблема отсутствия в Украине закона о государственном языке. Я хочу снять испуг общества, потому что все уже испугались уголовной ответственности за несоблюдение этого закона. На самом деле уголовная ответственность планируется только за надругательство над государственным языком ", - добавила она.

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