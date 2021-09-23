Україні через COVAX доставили кілька ультрахолодових морозильників для вакцини Pfizer
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Україна отримала ультрахолодові морозильники для вакцин від COVID-19, зокрема, виробництва Pfizer/BioNTech, у межах COVAX. У МОЗ повідомили, що вони додаткові, пише УНН.
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"Цього тижня в межах ініціативи COVAX Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 3 морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer від COVID-19 за ультранизьких температур. Морозильні камери з діапазоном температур від -40°C до -86°C виробництва Vestfrost, Данія, будуть встановлені на складі ДП "УкрМедПостач" Міністерства охорони здоров'я України", - вказали у МОЗ.
Деталі
У міністерстві вказали, що "закупівля додаткових ультрахолодових морозильників дозволяє збільшити потужності України щодо зберігання на національному рівні вакцини Pfizer, яка потребує наднизьких температурних умов від -60°C до -80°C".
"Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech, отже, потребуємо більше обладнання для логістичних ланцюгів", — повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
У МОЗ зауважили, що зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.
До слова
На початку липня стало відомо, що в Україні були змінені жорсткі вимоги до зберігання вакцини від Pfizer. Вимоги до температурного режиму були істотно ослаблені і тепер не відповідають офіційно заявленим виробником, вказували оглядачі.
І лише 15 липня у МОЗ повідомили, що в Україні змінили вимоги до зберігання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
В Україні вакциною Pfizer щеплення почали робити 18 квітня.
Нагадаємо
15 липня стало відомо, що у Харківській області через порушення при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer було зіпсовано майже 10 тис. доз вакцин.
Зазначалося, що при отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9 360 доз).
Додамо
У МОЗ вказали, що Україна продовжить отримувати вакцини від COVID-19 у рамках COVAX, безпрецедентної ініціативи глобальної солідарності задля забезпечення рівного доступу до вакцин від COVID-19 для всіх країн.
"На сьогодні, 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були доставлені в Україну в рамках COVAX", - зазначили у МОЗ.