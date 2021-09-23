Украине через COVAX доставили несколько ультрахолодовых морозильников для вакцины Pfizer

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"На этой неделе в рамках инициативы COVAX Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 3 морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах. Морозильные камеры с диапазоном температур от -40°C до -86°C производства Vestfrost, Дания, будут установлены на складе ГП "Укрмедпостач" Министерства здравоохранения Украины", - указали в Минздраве.

Детали

В министерстве отметили, что "закупка дополнительных ультрахолодових морозильников позволяет увеличить мощности Украины по хранению на национальном уровне вакцины Pfizer, которая требует сверхнизких температурных условий от -60°C до -80°C".

"Ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, следовательно, нуждаемся в большем количестве оборудования для логистических цепей", - сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В Минздраве отметили, что хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

У слову

В начале июля стало известно, что в Украине были изменены жесткие требования к хранению вакцины от Pfizer. Требования к температурному режиму были существенно ослаблены и теперь не соответствуют официально заявленным производителем, указывали обозреватели.

И только 15 июня в Минздраве сообщили, что в Украине изменили требования к хранению вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В Украине вакциной Pfizer прививки начали делать 18 апреля.

Напомним

15 июля стало известно, что в Харьковской области из-за нарушения при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer было испорчено около 10 тыс. доз вакцин.

Отмечалось, что при получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9 360 доз).

Добавим

В Минздраве отметили, что Украина продолжит получать вакцины от COVID-19 в рамках COVAX, беспрецедентной инициативы глобальной солидарности для обеспечения равного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех стран.

"На сегодня, 4 325 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) были доставлены в Украину в рамках COVAX", - отметили в Минздраве.