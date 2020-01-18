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Українець завоював трофей на парних тенісних змаганнях в Австрії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Тенісист Денис Молчанов у парі з представником Сербії Ніколою Чачичем виграли парний титул на челенджері з призовим фондом 54 тисяч доларів в австралійському Бендіго, передає УНН з посиланням на ФТУ.

Українець завоював трофей на парних тенісних змаганнях в Австрії

На старті змагань українсько-сербський дует обіграв Пуджиунаса та Клейна – 7:6 (7:4), 6:4, далі були перемоги над Шимабукуро/Сонг – 6:4, 7:6 (7:3), Рейд/Бехар – 3:6, 6:3, 10:1 і другою сіяною парою у складі Аревало/О’Мара – 7:6 (7:3), 6:3.

Зауважимо, що для Молчанова цей титул став вже 28-м парним на челленджерах АТР.

Нагадаємо, що минулого рок Молчанов став автором персонального рекорду на AUS Open.

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