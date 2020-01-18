Українець завоював трофей на парних тенісних змаганнях в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Тенісист Денис Молчанов у парі з представником Сербії Ніколою Чачичем виграли парний титул на челенджері з призовим фондом 54 тисяч доларів в австралійському Бендіго, передає УНН з посиланням на ФТУ.
На старті змагань українсько-сербський дует обіграв Пуджиунаса та Клейна – 7:6 (7:4), 6:4, далі були перемоги над Шимабукуро/Сонг – 6:4, 7:6 (7:3), Рейд/Бехар – 3:6, 6:3, 10:1 і другою сіяною парою у складі Аревало/О’Мара – 7:6 (7:3), 6:3.
Зауважимо, що для Молчанова цей титул став вже 28-м парним на челленджерах АТР.
Нагадаємо, що минулого рок Молчанов став автором персонального рекорду на AUS Open.