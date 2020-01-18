Украинец завоевал трофей на парных теннисных соревнованиях в Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Теннисист Денис Молчанов в паре с представителем Сербии Николой Чачичем выиграли парный титул на Челленджер с призовым фондом 54 тысяч долларов в австралийском Бендиго, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
На старте соревнований украинские-сербский дуэт обыграл Пуджиунаса и Клейна - 7:6 (7:4), 6:4, далее были победы над Шимабукуро / Сонг - 6:4, 7:6 (7:3), Рейд / Бехар - 3:6, 6:3, 10:1 и второй сеяной парой в составе Аревало / О'Мара - 7:6 (7:3), 6:3.
Заметим, что для Молчанова этот титул стал уже 28-м парным на Челленджера АТР.
Напомним, что в прошлом рок Молчанов стал автором персонального рекорда на AUS Open.