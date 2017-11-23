Українець завоював медаль на ЧС серед 23-річних з греко-римської боротьби

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Київ • УНН

 • 17840 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У змаганнях за нагороди чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років, що проходить у польському місті Бидгощ, перший представник України виборов нагороду, передає УНН з посиланням на Федерацію греко-римської боротьби України.

У перший день змагань на килими вийшло 95 атлетів, серед яких і представники України, однак, ніхто з українців не здобув медалі, найкращий результат збірної у перший день турніру - п'яте місце Руслана Магомедова у вазі до 75 кг.

Другий день виявився більш успішним. Уродженець Тернополя Андрій Антонюк (80 кг) у малому фіналі переміг представника Швеції і здобув бронзову нагороду.

Зауважимо, що сьогодні та завтра за лідерство на світовій першості змагатимуться жінки, а 25 та 26 листопада на килим вийдуть представники вільної боротьби.

Українські Національні Новини

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