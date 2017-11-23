Украинец завоевал медаль на ЧМ среди 23-летних по греко-римской борьбе

В первый день соревнований на ковры вышло 95 атлетов, среди которых и представители Украины, однако, никто из Украинская не снискал медали, лучший результат сборной в первый день турнира - пятое место Руслана Магомедова в весе до 75 кг.

Второй день оказался более успешным. Уроженец Тернополя Андрей Антонюк (80 кг) в малом финале победил представителя Швеции и получил бронзовую награду.

Заметим, что сегодня и завтра за лидерство на мировом первенстве будут соревноваться женщины, а 25 и 26 ноября на ковер выйдут представители вольной борьбе.