Українець замкнув топ-20 дебютної гонки етапу Кубка світу з біатлону в Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Контіолахті (Фінляндія) відбулася перша гонка другого етапу Кубка світу з біатлону, передає УНН.
Найкращим із українців став Артем Прима, який допустив один промах та став 20-м. Дмитро Підручний виявився 35-м (2). Інші біатлоністи пройшли повз очкової зони.
Переможцем спринтерської чоловічої гонки став норвежець Тарьє Бьо (0), другим фінішував Арнд Пайффер (0) із Німеччини. Бронзова медаль в активі норвежця Йоханнеса Бьо.
Додамо, сьогодні також пройшла жіноча спринтерська гонка в рамках етапу Кубка світу.