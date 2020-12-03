Українець замкнув топ-20 дебютної гонки етапу Кубка світу з біатлону в Фінляндії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Контіолахті (Фінляндія) відбулася перша гонка другого етапу Кубка світу з біатлону, передає УНН.

Найкращим із українців став Артем Прима, який допустив один промах та став 20-м. Дмитро Підручний виявився 35-м (2). Інші біатлоністи пройшли повз очкової зони.

Переможцем спринтерської чоловічої гонки став норвежець Тарьє Бьо (0), другим фінішував Арнд Пайффер (0) із Німеччини. Бронзова медаль в активі норвежця Йоханнеса Бьо.

Додамо, сьогодні також пройшла жіноча спринтерська гонка в рамках етапу Кубка світу.

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