Украинец замкнул топ-20 дебютной гонки этапа Кубка мира по биатлону в Финляндии

Лучшим из украинцев стал Артем Прима, который допустил один промах и стал 20-м. Дмитрий Пидручный оказался 35-м (2). Другие биатлонисты прошли мимо очковой зоны.

Победителем спринтерской мужской гонки стал норвежец Тарье Бьо (0), вторым финишировал Арнд Пайффер (0) из Германии. Бронзовая медаль в активе норвежца Йоханнеса Бьо.

Добавим, сегодня также прошла женская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира.