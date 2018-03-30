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Українець загинув у ДТП на польсько-українському кордоні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 17091 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. ДТП сталась в четвер, 29 березня, близько 11:30 поблизу польсько-українського прикордонного пункту біля Перемишля, передає УНН з посиланням на Nowiny24.

"За попередніми даними, водій автомобіля, 63-річний громадянин України, який стояв у черзі на кордоні, вийшов з кабіни авто, не озирнувся і вистрибнув прямо перед зустрічним автомобілем Skoda. Внаслідок удару чоловік зазнав травм і, незважаючи на реанімаційні заходи, проведені на місці, він помер", - заявила місцева поліцейська Марта Фаст.

За кермом Skoda, як зазначається, перебував 22-річний громадянин України, який подорожував з двома пасажирами. Як зазначили правоохоронці, чоловік був тверезим.

Співробітники поліції працюють на місці аварії під наглядом прокурора.

Нагадаємо, у січні у Рівненській області унаслідок ДТП загинув громадянин Польщі.

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