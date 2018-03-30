Українець загинув у ДТП на польсько-українському кордоні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. ДТП сталась в четвер, 29 березня, близько 11:30 поблизу польсько-українського прикордонного пункту біля Перемишля, передає УНН з посиланням на Nowiny24.
"За попередніми даними, водій автомобіля, 63-річний громадянин України, який стояв у черзі на кордоні, вийшов з кабіни авто, не озирнувся і вистрибнув прямо перед зустрічним автомобілем Skoda. Внаслідок удару чоловік зазнав травм і, незважаючи на реанімаційні заходи, проведені на місці, він помер", - заявила місцева поліцейська Марта Фаст.
За кермом Skoda, як зазначається, перебував 22-річний громадянин України, який подорожував з двома пасажирами. Як зазначили правоохоронці, чоловік був тверезим.
Співробітники поліції працюють на місці аварії під наглядом прокурора.
Нагадаємо, у січні у Рівненській області унаслідок ДТП загинув громадянин Польщі.