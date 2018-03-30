Украинец погиб в ДТП на польско-украинской границе - СМИ

"По предварительным данным, водитель автомобиля, 63-летний гражданин Украины, который стоял в очереди на границе, вышел из кабины авто, не оглянулся и выпрыгнул прямо перед встречным автомобилем Skoda. В результате удара мужчина получил травмы и, несмотря на реанимационные мероприятия, проводимые на месте, он умер", - заявила местная полицейская Марта Фаст.

За рулем Skoda, как отмечается, находился 22-летний гражданин Украины, который путешествовал с двумя пассажирами. Как отметили правоохранители, мужчина был трезв.

Сотрудники полиции работают на месте аварии под надзором прокурора.

Напомним, в январе в Ровенской области в результате ДТП погиб гражданин Польши.