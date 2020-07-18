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Українець забив переможний гол у чемпіонаті Естонії

Українець забив переможний гол у чемпіонаті Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Український півзахисник “Німме Калью” Владислав Хомутов відзначився забитим голом у матчі 13-го туру чемпіонату Естонії проти “Пайде”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Хомутов вийшов зі старту і забив переможний гол у другому таймі за рахунку 1:1. У підсумку його команда забила ще один м’яч і виграла 3:1.

Також у стартовому складі переможців вийшли ще троє українців: Андрій Маркович, Іван Лобай і Владислав Веремєєв.

Нагадаємо, “Німме” на поточний момент займає друге місце в чемпіонаті країни — 28 очок проти 34 у лідера першості ФК “Флора”.

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