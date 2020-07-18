Украинец забил победный гол в чемпионате Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Украинский полузащитник “Нимме Калью” Владислав Хомутов отметился забитым голом в матче 13-го тура чемпионата Эстонии против “Пайде”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Хомутов вышел со старта и забил победный гол во втором тайме при счете 1:1. В итоге его команда забила еще один мяч и выиграла 3:1.
Также в стартовом составе победителей вышли еще трое украинцев: Андрей Маркович, Иван Лобай и Владислав Веремеев.
Напомним, “Нимме” на текущий момент занимает второе место в чемпионате страны — 28 очков против 34 у лидера первенства ФК “Флора”.