Українець взяв участь у шостій перемозі поспіль клубу НБА

Деталі

Лень вийшов у стартовому складі і за 13 хвилин реалізував 1 із 2-х кидків з гри та 1 з 2-х штрафних — 3 очки і 3 підбирання.

Бредлі Біл став найрезультативнішим гравцем на паркеті, набравши 29 очок і зробивши 10 підборів. Також в складі “Візардс” тріпл-дабл зробив Расселл Вестбрук: на його рахунку 14 очок, 20 підбирань і 10 передач.

“Візардс” перемогли із результатом 118:114, завоювавши шосту звитягу поспіль в НБА та посідають 10-ту сходинку Східної конференції.

Нагадаємо

Лень допоміг “Вашингтону” перемогти в українському дербі НБА.