Украинец принял участие в шестой победе подряд клуба НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинский центровой Алексей Лень помог "Вашингтону" обыграть "Голден Стэйт" в матче НБА, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Лень вышел в стартовом составе и за 13 минут реализовал 1 из 2-х бросков с игры и 1 из 2-х штрафных — 3 очка и 3 подбора.
Брэдли Билл стал самым результативным игроком на паркете, набрав 29 очков и сделав 10 подборов. Также в составе “Уизардс” трипл-дабл сделал Расселл Уэстбрук: на его счету 14 очков, 20 подборов и 10 передач.
“Уизардс” победили с результатом 118: 114, завоевав шестую победу подряд в НБА и занимают 10-ю строчку Восточной конференции.
Напомним
Лень помог “Вашингтону” победить в украинском дерби НБА.