Українець віз до Ізраїлю велику партію цигарок у металевих дверях

"Значну партію тютюнових виробів виявили працівники митного посту "Бориспіль-аеропорт" Київської митниці ДФС. Майже 27,4 тис. пачок цигарок різних марок були приховані в каркасах металевих дверей, які переміщувалися до Ізраїлю", - йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначили у прес-службі, відповідно до поданої митної декларації, до Ізраїлю мав прибути товар металеві двері - вартістю 3000 дол. США. Відправляв вантаж фізична особа - підприємець, а одержати мала одна з ізраїльських фірм.

Митники помітили цигарки всередині дверей під час візуального огляду – через щілину між каркасом та зовнішньою металевою пластиною, прикріпленою до каркасу за допомогою зварювального апарату. Вони направили товар для поглибленого огляду, під час якого, після демонтажу зовнішніх металевих пластин кожної з тридцяти дверей, у порожнинах між каркасом та зовнішніми пластинами були виявлені цигарки різних торгових марок, зокрема, Parliament, Marlboro, Winston. Загальна кількість цигарок різних марок сягнула 27 390 пачок.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України. Товар вилучили, його вартість буде встановлена додатково.

Нагадаємо, наприкінці вересня українець намагався провезти через українсько-польський кордон 630 кг м’ясних консервів, заховавши їх у дверцятах автомобіля Mercedes.