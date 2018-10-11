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Украинец вез в Израиль крупную партию сигарет в металлических дверях

Украинец вез в Израиль крупную партию сигарет в металлических дверях

Киев  •  УНН

 • 13376 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Сотрудники таможенного поста "Борисполь-аэропорт" Киевской таможни ГФС разоблачили украинца, который пытался переправить в Израиль партию сигарет в 27 тысяч пачек, спрятанных в каркасах металлических дверей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает УНН.

"Значительную партию табачных изделий обнаружили сотрудники таможенного поста "Борисполь-аэропорт" Киевской таможни ГФС. Почти 27,4 тыс. пачек сигарет различных марок были скрыты в каркасах металлических дверей, которые перемещались в Израиль", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в пресс-службе, согласно поданной таможенной декларации, в Израиль должен был прибыть товар - металлические двери стоимостью 3000 долл. США. Отправляло груз физическое лицо - предприниматель, а получить должна была одна из израильских фирм.

Таможенники заметили сигареты внутри дверей во время визуального осмотра - через щель между каркасом и внешней металлической пластиной, прикрепленной к каркасу с помощью сварочного аппарата. Они направили товар для углубленного осмотра, во время которого, после демонтажа наружных металлических пластин каждой из тридцати дверей, в полостях между каркасом и наружными пластинами были обнаружены сигареты различных марок, в частности, Parliament, Marlboro, Winston. Общее количество сигарет различных марок достигла 27 390 пачек.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренного ч. 1 ст. 483 ТК Украины. Товар изъяли, его стоимость будет установлена ​​дополнительно.

В конце сентября украинец пытался провезти через украинскую-польскую границу 630 кг мясных консервов, спрятав их в двери автомобиля Mercedes.

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