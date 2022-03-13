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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3138 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українець виборов золото на Кубку Європи з метання

Українець виборов золото на Кубку Європи з метання

Київ • УНН

 • 97888 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Український легкоатлет Михайло Кохан з результатом 74,59 м у метанні молота здобув золоту нагороду Кубку Європи серед молоді (U-23), що проходить у Португалії, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Цитата

"У цей надскладний для країни час наші спортсмени продовжують робити все, аби над п’єдесталом міжнародних змагань гордо майорів "синьо-жовтий" прапор! Пишаємося!!!", - сказано у повідомленні НОК України.

Деталі

Найближчими конкурентами українця стали німець Мерлін Хуммель (71,73) та італієць Джорджіо Олів'єрі (70,84).

Нагадаємо

Україна вперше в історії виграла медальний залік з біатлону на Паралімпіаді.

Українські Національні Новини

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