Українець виборов золото на Кубку Європи з метання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Український легкоатлет Михайло Кохан з результатом 74,59 м у метанні молота здобув золоту нагороду Кубку Європи серед молоді (U-23), що проходить у Португалії, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
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"У цей надскладний для країни час наші спортсмени продовжують робити все, аби над п’єдесталом міжнародних змагань гордо майорів "синьо-жовтий" прапор! Пишаємося!!!", - сказано у повідомленні НОК України.
Деталі
Найближчими конкурентами українця стали німець Мерлін Хуммель (71,73) та італієць Джорджіо Олів'єрі (70,84).
Нагадаємо
Україна вперше в історії виграла медальний залік з біатлону на Паралімпіаді.