Украинец завоевал золото на Кубке Европы по метанию

Цитата

"В этот сложнейший для страны время наши спортсмены продолжают делать все, чтобы над пьедесталом международных соревнований гордо развевался сине-желтый" флаг! Гордимся!!!",- Сказано в сообщении НОК Украины.

Детали

Ближайшими конкурентами украинца стали немец Мерлин Хуммель (71,73) и итальянец Джорджио Оливьери (70,84).

Напомним

Украина впервые в истории выиграла медальный зачет по биатлону на Паралимпиаде.



