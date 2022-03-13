Украинец завоевал золото на Кубке Европы по метанию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинский легкоатлет Михаил Кохан с результатом 74,59 м в метании молота завоевал золотую награду Кубка Европы среди молодежи (U-23), который проходит в Португалии, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Цитата
"В этот сложнейший для страны время наши спортсмены продолжают делать все, чтобы над пьедесталом международных соревнований гордо развевался сине-желтый" флаг! Гордимся!!!",- Сказано в сообщении НОК Украины.
Детали
Ближайшими конкурентами украинца стали немец Мерлин Хуммель (71,73) и итальянец Джорджио Оливьери (70,84).
Напомним
Украина впервые в истории выиграла медальный зачет по биатлону на Паралимпиаде.