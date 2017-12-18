Українець вдруге поспіль оформив дабл-дабл в Лізі розвитку НБА

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Український форвард БК “Вісконсін Херд” Джоель Боломбой допоміг команді перемогти БК “Ері Бейховкс” в матчі G-ліги (Ліги розвитку НБА), повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Зустріч закінчилася із перевагою “Вісконсіна” в один бал — 111:110, а Боломбой за 34 хвилини набрав 21 очко (7/12 двоочкові, 7/8 штрафні), 11 підбирань, 4 передачі, 2 перехоплення, 2 блок-шоти.

Варто відзначити, що це вже другий поспіль дабл-дабл українського гравця фарм-клубу “Мілуоки” в G-лізі. У попередньому матчі проти “Су-Фолса” Боломбой набрав 12 очок і 14 підбирань.

Зауважимо, що “Вісконсін” має 11 перемог при 6 поразках та ділить 3, 4 місце на Сході із 13 команд.

Як повідомлялося раніше, Боломбой провів поєдинок і за “Мілуокі Бакс” в НБА проти клубу Олексія Леня.

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