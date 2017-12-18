Украинец второй раз подряд оформил дабл-дабл в Лиге развития НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинский форвард БК “Висконсин Херд” Джоэль Боломбой помог команде победить БК “Эри Бейховкс” в матче G-лиги (Лиги развития НБА), сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Встреча закончилась с преимуществом “Висконсина” в один балл — 111: 110, а Боломбой за 34 минуты набрал 21 очко (7/12 двухочковые, 7/8 штрафные), 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота.
Стоит отметить, что это уже второй подряд дабл-дабл украинского игрока фарм-клуба “Милуоки” в G-лиге. В предыдущем матче против “Су-Фолс” Боломбой набрал 12 очков и 14 подборов.
Заметим, что “Висконсин” имеет 11 побед при 6 поражениях и делит 3, 4 место на Востоке с 13 команд.
Как сообщалось ранее, Боломбой провел поединок и за “Милуоки Бакс” в НБА против клуба Алексея Леня.