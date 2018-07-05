Українець тріумфував на ЧС серед шахістів з обмеженими фізичними можливостями

КИЇВ. 5 липня. УНН. У Чехії пройшов чемпіонат світу за версією ІРСА серед шахістів з обмеженими фізичними можливостями, який не обійшовся без участі українських спортсменів, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації шахів України.