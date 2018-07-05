Українець тріумфував на ЧС серед шахістів з обмеженими фізичними можливостями
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Чехії пройшов чемпіонат світу за версією ІРСА серед шахістів з обмеженими фізичними можливостями, який не обійшовся без участі українських спортсменів, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації шахів України.
З майже 60 учасників було й четверо представників України, і саме українець Ігор Ярмонов виборов перемогу із 7,5 очками у 9 турах.
Друге місце посів Андрій Губанов (Ізраїль, 7 очок), третій — Лукаш Новак (Польща, 6,5).
Відзначимо, що наш Микола Мухна дістався 14-го місця (5,5 очок), Олександр Советов 25-го (4,5), а Катерина Советова — 51-го (3).
Як повідомляв УНН, українець ставав чемпіоном світу з шахів серед юніорів.