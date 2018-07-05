Украинец победил на ЧМ среди шахматистов с ограниченными физическими возможностями
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Чехии прошел чемпионат мира по версии ИРСА среди шахматистов с ограниченными физическими возможностями, который не обошелся без участия украинских спортсменов, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации шахмат Украины.
Из почти 60 участников было и четверо представителей Украины, и именно украинец Игорь Ярмонов победил с 7,5 очками в 9 турах.
Второе место занял Андрей Губанов (Израиль, 7 очков), третий - Лукаш Новак (Польша, 6,5).
Отметим, что наш Николай Мухнем достался 14-го места (5,5 очков), Александр Советов 25-го (4,5), а Екатерина Советова - 51-го (3).
Как сообщал УНН, украинец становился чемпионом мира по шахматам среди юниоров.