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Українець тріумфував на чеському турнірі "Шаховий поїзд"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міжнародний майстер Роман Хаєцький виграв традиційний турнір "Шаховий поїзд", що вже всьоме мандрував між чеськими містами. Про це інформує УНН з посиланням на chess-results.

Уродженець Миколаєва набрав 7,5 очка з 9-ти можливих і став одноосібним переможцем.

До трійки кращих також увійшов німець Томас Хоепфл та росіянин Олег Максімов. Варто відзначити, що у змаганнях взяли участь 80 шахістів.

Зауважимо, що Хаєцький є не тільки шахістом, а і тренером з шахів. Підопічні Хаєцького 8 медалей на чемпіонаті Європи. Учень Хаєцького (Олександр Бортник) ставав чемпіоном світу серед юнаків до 18 років.

Як повідомляв УНН, українські збірні вибороли дві медалі на командному ЧЄ з шахів.

Українські Національні Новини

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