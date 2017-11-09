Українець тріумфував на чеському турнірі "Шаховий поїзд"

Уродженець Миколаєва набрав 7,5 очка з 9-ти можливих і став одноосібним переможцем.

До трійки кращих також увійшов німець Томас Хоепфл та росіянин Олег Максімов. Варто відзначити, що у змаганнях взяли участь 80 шахістів.

Зауважимо, що Хаєцький є не тільки шахістом, а і тренером з шахів. Підопічні Хаєцького 8 медалей на чемпіонаті Європи. Учень Хаєцького (Олександр Бортник) ставав чемпіоном світу серед юнаків до 18 років.

Як повідомляв УНН, українські збірні вибороли дві медалі на командному ЧЄ з шахів.