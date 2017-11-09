Украинец победил на чешском турнире "Шахматный поезд"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Международный мастер Роман Хаецкий выиграл традиционный турнир "Шахматный поезд", уже в седьмой раз путешествовал между чешскими городами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на chess-results.
Уроженец Николаева набрал 7,5 очка из 9-ти возможных и стал единоличным победителем.
В тройку лучших также вошел немец Томас Хоепфл и россиянин Олег Максимов. Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие 80 шахматистов.
Заметим, что Хаецкий является не только шахматистом, а и тренером по шахматам. Подопечные Хаецкого имеют 8 медалей на чемпионате Европы. Ученик Хаецкого (Александр Бортник) становился чемпионом мира среди юношей до 18 лет.
Как сообщал УНН, украинские сборные завоевали две медали на командном ЧЕ по шахматам.