Украинец победил на чешском турнире "Шахматный поезд"

Уроженец Николаева набрал 7,5 очка из 9-ти возможных и стал единоличным победителем.

В тройку лучших также вошел немец Томас Хоепфл и россиянин Олег Максимов. Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие 80 шахматистов.

Заметим, что Хаецкий является не только шахматистом, а и тренером по шахматам. Подопечные Хаецкого имеют 8 медалей на чемпионате Европы. Ученик Хаецкого (Александр Бортник) становился чемпионом мира среди юношей до 18 лет.

Как сообщал УНН, украинские сборные завоевали две медали на командном ЧЕ по шахматам.