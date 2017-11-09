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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 1035 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 27856 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55369 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74780 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81152 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80339 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Украинец победил на чешском турнире "Шахматный поезд"

Украинец победил на чешском турнире "Шахматный поезд"

Киев  •  УНН

 • 9564 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Международный мастер Роман Хаецкий выиграл традиционный турнир "Шахматный поезд", уже в седьмой раз путешествовал между чешскими городами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на chess-results.

Уроженец Николаева набрал 7,5 очка из 9-ти возможных и стал единоличным победителем.

В тройку лучших также вошел немец Томас Хоепфл и россиянин Олег Максимов. Стоит отметить, что в соревнованиях приняли участие 80 шахматистов.

Заметим, что Хаецкий является не только шахматистом, а и тренером по шахматам. Подопечные Хаецкого имеют 8 медалей на чемпионате Европы. Ученик Хаецкого (Александр Бортник) становился чемпионом мира среди юношей до 18 лет.

Как сообщал УНН, украинские сборные завоевали две медали на командном ЧЕ по шахматам.

Украинские Национальные Новости

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