Українець став тріумфатором міжнародного турніру з більярду в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Український більярдист Андрій Клестов став переможцем першого туру "Baltic Pyramid League", який закінчився в білоруському місті Гродно, інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Українець виграв всі вісім зустрічей, і віддав суперникам лише п’ять партій. У фіналі Клестов переміг з рахунком 5:1 17-річного білоруса Владислава Булику.
Зазначається, що загалом участь у турнірі взяли сто учасників з семи країн.
Як повідомлялося раніше, наш земляк обіграв росіянина у фіналі чемпіонату світу з більярду.