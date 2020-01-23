Українець став тріумфатором міжнародного турніру з більярду в Білорусі

Українець виграв всі вісім зустрічей, і віддав суперникам лише п’ять партій. У фіналі Клестов переміг з рахунком 5:1 17-річного білоруса Владислава Булику.

Зазначається, що загалом участь у турнірі взяли сто учасників з семи країн.

Як повідомлялося раніше, наш земляк обіграв росіянина у фіналі чемпіонату світу з більярду.