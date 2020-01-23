Украинец стал триумфатором международного турнира по бильярду в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Украинский бильярдист Андрей Клестова стал победителем первого тура "Baltic Pyramid League", который закончился в городе Гродно, что в Беларуси, информирует УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Украинец выиграл все восемь встреч и отдал соперникам лишь пять партий. В финале Клестова победил со счетом 5:1 17-летнего белоруса Владислава Булык.
Отмечается, что в целом участие в турнире приняли ста участников из семи стран.
Как сообщалось ранее, наш земляк обыграл россиянина в финале чемпионата мира по бильярду.