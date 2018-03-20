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Українець став призером на турнірі Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій

Українець став призером на турнірі Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна успішно стартувала на першому змаганні Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій (АБЛФ), яким став чемпіонат з марафонського бігу в кіпрському Лімасолі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Жорсткої атлетики.

Срібний призер минулорічного чемпіонату України в Дніпрі, 23-річний Анатолій Бондаренко здобув бронзову нагороду в загальному заліку з часом 2:38,59 години, що рівняється перемозі в чемпіонаті АБЛФ. Цікаво, що другим в загальному заліку став ще один представник України — Сергій Попов показав 2:34,28, він виступав індивідуально.

У жінок кольори українського прапора захищала Катерина Карманенко, її фінішного часу в 3:04,47 не вистачило для п’єдесталу в загальному заліку, як результат 5-те підсумкове місце, але в рамках чемпіонату АБЛФ Катерина приносить Україні бронзову нагороду.

Як повідомлялося раніше, визначилися кращі легкоатлети України за підсумками лютого місяця.

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