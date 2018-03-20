Украинец стал призером на турнире Ассоциации балканских легкоатлетических федераций

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата Украины в Днепре, 23-летний Анатолий Бондаренко получил бронзовую награду в общем зачете со временем 2:38,59 часа, что равняется победе в чемпионате АБЛФ. Интересно, что вторым в общем зачете стал еще один представитель Украины — Сергей Попов показал 2:34,28, он выступал индивидуально.

У женщин цвета украинского флага защищала Екатерина Карманенко, ее финишного времени в 3:04,47 не хватило для пьедестала в общем зачете, как результат 5-е итоговое место, но в рамках чемпионата АБЛФ Екатерина приносит Украине бронзовую награду.

Как сообщалось ранее, определились лучшие легкоатлеты Украины по итогам февраля месяца.