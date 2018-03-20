Украинец стал призером на турнире Ассоциации балканских легкоатлетических федераций

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22280 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 28805 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74381 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80264 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102549 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109554 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116785 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122005 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133165 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146800 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Украинец стал призером на турнире Ассоциации балканских легкоатлетических федераций

Украинец стал призером на турнире Ассоциации балканских легкоатлетических федераций

Киев  •  УНН

 • 8717 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина успешно стартовала на первом соревновании Ассоциации балканских легкоатлетических федераций (АБЛФ), которым стал чемпионат по марафонскому бегу в кипрском Лимассоле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Жесткой атлетике.

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата Украины в Днепре, 23-летний Анатолий Бондаренко получил бронзовую награду в общем зачете со временем 2:38,59 часа, что равняется победе в чемпионате АБЛФ. Интересно, что вторым в общем зачете стал еще один представитель Украины — Сергей Попов показал 2:34,28, он выступал индивидуально.

У женщин цвета украинского флага защищала Екатерина Карманенко, ее финишного времени в 3:04,47 не хватило для пьедестала в общем зачете, как результат 5-е итоговое место, но в рамках чемпионата АБЛФ Екатерина приносит Украине бронзовую награду.

Как сообщалось ранее, определились лучшие легкоатлеты Украины по итогам февраля месяца.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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