Українець став претендентом на звання кращого футболіста туру ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Атакувальний півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Марлос претендує на звання "Найкращий гравець" 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
За звання кращого гравця 4 туру Ліги чемпіонів крім українця поборються також:
Алан Дзагоєв ("ЦСКА"), Лайвен Курзава ("ПСЖ"), Кінгслі Коман ("Баварія"), Стефан Ель-Шаараві (Рома), Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті"), Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Деле Аллі ("Тотенхем").
Як повідомляв УНН, Дубль Марлоса допоміг "Шахтарю" святкувати другу перемогу над "Фе'єноордом".