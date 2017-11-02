Украинец стал претендентом на звание лучшего футболиста тура ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос претендует на звание "Лучший игрок" 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
За звание лучшего игрока 4 тура Лиги чемпионов кроме ураинца поборятся:
Алан Дзагоев ("ЦСКА"), Лайвен Курзава ("ПСЖ"), Кингсли Коман ("Бавария"), Эль-Шаарави (Рома), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Деле Алле ("Тоттенхэм").
Как сообщал УНН, Дубль Марлоса помог "Шахтеру" праздновать вторую победу над "Феьеноордом".