Українець став переможцем міжнародного шахового турніру у Франції

Перші чотири місця зайняли українські шахісти. Перше місце другий рік поспіль завоював міжнародний майстер Микола Бортник, друге місце в активі Пен Лі Міна.



Зазначимо, що міжнародні майстри Єгор Богданов (Херсон) та Еміль Мірзоєв посіли третє і четверте місце відповідно.



Як повідомляв УНН, українець виграв турнір "Шаховий поїзд".



Нагадаємо, українські збірні вибороли дві медалі на командному ЧЄ з шахів.