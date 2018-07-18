Українець став переможцем міжнародного шахового турніру у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Французьке місто Кондоме прийняло шахові міжнародні змагання в рамках яких брали участь представники України, передає УНН з посиланням на Федерацію шахів миколаївської області.
Перші чотири місця зайняли українські шахісти. Перше місце другий рік поспіль завоював міжнародний майстер Микола Бортник, друге місце в активі Пен Лі Міна.
Зазначимо, що міжнародні майстри Єгор Богданов (Херсон) та Еміль Мірзоєв посіли третє і четверте місце відповідно.
Як повідомляв УНН, українець виграв турнір "Шаховий поїзд".
Нагадаємо, українські збірні вибороли дві медалі на командному ЧЄ з шахів.