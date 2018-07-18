Украинец стал победителем международного шахматного турнира во Франции

Первые четыре места заняли украинские шахматисты. Первое место второй год подряд завоевал международный мастер Николай Бортник, второе место в активе Пен Ли Мина.



Отметим, что международные мастера Егор Богданов (Херсон) и Эмиль Мирзоев заняли третье и четвертое место соответственно.



Как сообщал УНН, украинец выиграл турнир "Шахматный поезд".



Напомним, украинские сборные завоевали две медали на командном ЧЕ по шахматам.