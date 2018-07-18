Украинец стал победителем международного шахматного турнира во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Французский город Кондомэ принял шахматные международные соревнования в рамках которых принимали участие представители Украины, передает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат николаевской области.
Первые четыре места заняли украинские шахматисты. Первое место второй год подряд завоевал международный мастер Николай Бортник, второе место в активе Пен Ли Мина.
Отметим, что международные мастера Егор Богданов (Херсон) и Эмиль Мирзоев заняли третье и четвертое место соответственно.
Как сообщал УНН, украинец выиграл турнир "Шахматный поезд".
Напомним, украинские сборные завоевали две медали на командном ЧЕ по шахматам.